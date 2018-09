Cuca ‘se mete’ e pede união: “Quero ver um Santos só”

Após atritos públicos entre Cuca e José Carlos Peres, o presidente pediu para o técnico cuidar do campo enquanto ele cuida do administrativo. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, porém, o treinador foi “teimoso”, mas com boas intenções.

Cuca pediu união no Santos em meio a dois processos de impeachment contra o presidente – o Conselho Deliberativo votará o tema na próxima segunda-feira, na Vila Belmiro.

“Não tem atingido a gente… Às vezes falo, falo para não se meterem e vou me meter. Quero ver um Santos só, sem Santos favorável a isso, desfavorável àquilo, temos que ser um só. Se formos um só, juntos, aliados, firmes, ficaremos muito mais fortes. Temos que todos pensar no Santos, o mais importante”, disse Cuca, em entrevista coletiva.

O presidente José Carlos Peres é rachado politicamente com o vice-presidente Orlando Rollo, que é quem assumiria o clube no caso de decisão favorável pelo impeachment.

O processo é o seguinte: 2/3 do Conselho precisa votar pelo “sim” para o processo de impeachment ter continuidade. Se aprovado, os associados serão chamados para assembleia e, com maioria simples, Peres seria impedido.