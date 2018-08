Cuca revela propostas da Europa e do mundo árabe por Gabigol, mas diz: “Não quer ir”

Gabigol tem propostas do Valencia-ESP e do mundo árabe. A informação foi revelada pelo técnico do Santos, Cuca, em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, no CT Rei Pelé.

O treinador conversou com o camisa 10 por alguns minutos depois da atividade e soube das ofertas, mas afirmou que ele não sairá neste momento conturbado do Peixe.

“Sim (possibilidade de ser centroavante). Jogamos com ela no segundo tempo, não melhorou, mas encaixou. Tem que perguntar para o Gabigol qual posição preferida. Ele é polivalente, centroavante, mas não de costas. Tem que achar alternativa para ser bem utilizado. É muito importante para nós. Ele tem proposta do Valencia, do mundo árabe e não quer ir. Nem poderia falar isso. Falei disso lá dentro. Ele não quer ir porque acha injusto deixar os companheiros como estão. Torcedor tem que entender quem rema junto”, disse Cuca.

Gabigol foi reserva no empate em 1 a 1 com o Ceará na última quarta-feira, em Fortaleza. Yuri Alberto, o titular, acabou substituído no intervalo para a entrada do camisa 10. É possível que ele retorne ao time para a partida contra o Atlético-MG no domingo, às 11h (de Brasília), no Estádio Independência, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.