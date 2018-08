Cuca revela pagamento de bicho atrasado no Santos

O técnico Cuca revelou, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o pagamento de bicho atrasado no Santos. O débito em premiações por partidas era de dois meses. O presidente José Carlos Peres prometeu quitar o compromisso antes da vitória diante do Sport, no último sábado.

“Nosso lado não tem sido afetado. Os problemas (extracampo) não afetam. Confesso que tive dificuldade em cima de contratações, diversos nomes não foram aprovados. Não me queixo. Deixamos de trazer, mas ganhamos o que temos. Maior reforço é crescer quem está aqui e estou focado nisso. Estavam bichos atrasados, foram colocados em dia pelo presidente”, disse o treinador.

A situação financeira do Santos melhorou depois da venda de Rodrygo ao Real Madrid por 54 milhões de euros (R$ 258 mi), com 40 milhões de euros (R$ 191 mi) para o Peixe, mas ainda inspira cuidados. Há muitas dívidas de curto prazo – mais de R$ 100 milhões até dezembro.