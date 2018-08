Cuca reprova protesto do Santos contra arbitragem: “Deve apitar jogo nosso”

O técnico Cuca reprovou o protesto do Santos contra a arbitragem da partida contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil. O Peixe entregou um ofício à Comissão de Arbitragem da CBF e pediu para Rodolpho Toski Marques não trabalhar mais em seus jogos.

O treinador foi contra a ação, elogiou o juiz e disse que ele deve apitar em duelos no alvinegro, sem que se crie rótulos sobre seu trabalho. A polêmica foi ele encerrar a decisão quatro segundos antes do fim dos acréscimos em meio a um contra-ataque com Gabigol livre após passe de Victor Ferraz. O Santos venceu por 2 a 1 a Raposa e foi eliminado nos pênaltis.

“Eu acho que é um bom árbitro, apitou bem, um dos novos e dos melhores. Deve apitar jogo nosso na sequência. Vai ter erro normal como todos têm. Não posso acreditar que tenha ocorrido má fé. Foi infelicidade, mas é bom árbitro. Não podemos colocar rótulo nele. É uma dor que temos, que diretoria representa dor de todos, em especial do torcedor, mas temos que falar que é bom árbitro. Vai seguir e passar por cima tranquilo”, disse Cuca, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé.

Veja abaixo a nota oficial do Santos:

“O Santos Futebol Clube entregará um ofício à Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, nesta quinta-feira (16), manifestando protesto em relação a grosseira prática de antijogo e ausência de bom senso do árbitro Rodolpho Toski Marques na partida de ontem contra o Cruzeiro e que resultou em grave prejuízo desportivo, técnico e financeiro ao Clube.

Em sua manifestação, o Santos Futebol Clube pedirá uma apuração disciplinar sobre a interrupção pelo árbitro do lance de contra-ataque do Alvinegro aos 49 minutos da segunda etapa, com o encerramento da partida, quando o mesmo árbitro, em agravante, havia sinalizado que a partida transcorreria até os 50 minutos.

O erro do árbitro foi crucial e decisivo, pois impediu um lance que deixaria o atacante Gabriel sozinho para finalizar contra o goleiro cruzeirense, levando a partida para decisão nos pênaltis.

Ao final, o Santos Futebol Clube pede que o Sr. Rodolfo não seja mais escalado para as partidas do Peixe em suas competições, assim como solicita providência da Comissão de Arbitragem para reciclagem do árbitro.

