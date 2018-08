Cuca relaciona Derlis e Sánchez no Santos para enfrentar o Botafogo; veja lista

O técnico Cuca relacionou Carlos Sánchez e Derlis González no Santos para enfrentar o Botafogo neste sábado, às 16h (de Brasília), no Engenhão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bryan Ruiz ainda precisa de mais tempo para treinamentos antes de estrear.

Sánchez será titular, enquanto Derlis ocupará uma vaga no banco de reservas. David Braz e Vecchio, liberados para negociações, são desfalques, assim como Lucas Veríssimo (lombalgia) e Eduardo Sasha (lesão muscular na coxa esquerda).

Robson Bambu será o único zagueiro à disposição no banco de reservas, com Luiz Felipe e Gustavo Henrique titulares. Gabriel Calabres volta a ser opção.

O provável Santos é: Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Dodô; Alison; Rodrygo, Carlos Sánchez, Renato e Bruno Henrique; Gabigol

Veja os relacionados:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir

Laterais: Victor Ferraz, Daniel Guedes e Dodô

Zagueiros: Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Robson Bambu

Volantes: Alison, Renato e Yuri

Meias: Carlos Sánchez, Diego Pituca, Gabriel Calabres, Jean Mota e Léo Cittadini

Atacantes: Arthur Gomes, Bruno Henrique, Copete, Derlis González, Gabigol, Rodrygo e Yuri Alberto