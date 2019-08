Cuca reencontra Santos após trabalho interrompido por problemas médicos

O São Paulo recebe o Santos, no Morumbi, neste sábado, às 16h. A partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro marca o reencontro de Cuca com o Peixe. O treinador comandou o Alvinegro até o fim do ano passado e teve que interromper o trabalho por conta da necessidade de uma intervenção cirúrgica no coração.

Faltando duas rodadas para o fim do Brasileirão, Cuca comunicou em uma entrevista coletiva que não permaneceria para o ano seguinte. Na ocasião, o treinador explicou que sua decisão foi motivada por problemas na artéria principal e na secundária.

No Santos, Cuca comandou a equipe em 26 partidas, com dez vitórias, oito empates e oito derrotas, um aproveitamento equivalente a 48% dos pontos disputados. O técnico assumiu o cargo em julho, com o Peixe na zona de rebaixamento, e finalizou seu trabalho na décima posição do Brasileirão.

Cuca foi escolhido para comandar o São Paulo após a demissão de André Jardine, que iniciou 2019 como treinador do Tricolor. A estreia do atual técnico da equipe aconteceu na partida de volta da semifinal do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras.

Até o momento, Cuca já esteve à frente do São Paulo 17 partidas, com cinco vitórias, oito empates e quatro derrotas, tendo um aproveitamento de 45% dos pontos disputados. Com as contratações de Daniel Alves e Juanfran, a tendência é que o treinador ganhe mais possibilidades de escalações e, com um elenco mais encorpado, possa buscar melhores resultados no Brasileirão.