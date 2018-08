Cuca reduz concentração no Santos para o dia dos jogos

A comissão técnica do Santos decidiu diminuir a concentração do elenco para o dia dos jogos. A novidade teve início antes da vitória por 3 a 0 sobre o Sport, no último sábado, na Vila Belmiro.

Ou seja: os jogadores treinarão, irão para a casa e precisarão retornar ao CT Rei Pelé na manhã das partidas na Vila. Será assim novamente diante do Bahia, neste sábado, às 16h (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A atitude demonstra a confiança de Cuca no elenco. O treinador, porém, pediu boas noites de sono e alimentação equilibrada fora do centro de treinamento.