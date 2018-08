Cuca ganha elenco e promete carinho com ‘guris’ do Santos: “Vou cuidar”

Cuca assumiu o Santos em situação delicada: elenco sem confiança e brigando contra a zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A solução foi abraçar os jogadores e mais conversar do que treinar.

O técnico adotou o estilo “paizão” e passou a ser escudo do Peixe. O objetivo é diminuir a pressão sobre os mais jovens e aumentar o rendimento dos mais velhos. E de uma coisa o torcedor não pode reclamar: o time tem se esforçado, mesmo quando os resultados não ocorrem. A postura apática de algumas partidas sob o comando do ex-técnico Jair Ventura não é mais vista.

Sem repetir o mantra da necessidade de reforços, Cuca foi abraçado pelo grupo e resultados positivos voltaram: vitórias contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, e Sport, pelo Campeonato Brasileiro.

“Eu vou dizer assim: tem isso, tem aquilo (para contratar), mas eu vou cuidar dos guris que eu tenho com maior carinho, prazer e satisfação que tenho. Todos sabem de algumas carências que temos, alguns jogadores sabem da necessidade de melhorar como grupo, não que venha alguém que já vai jogar, vai precisar provar… Mas não vou ficar falando o que precisa. Presidente sabe o que precisamos e aí é com ele”, disse Cuca, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

A chegada de Cuca motivou alguns jogadores sem espaço com o técnico Jair Ventura, como Guilherme Nunes e Gabriel Calabres, elogiados pelo novo comandante. O treinador ainda segurou as saídas de Lucas Veríssimo, Jean Mota e Jonathan Copete e liberou David Braz e Vecchio, fora dos planos tecnicamente e com certa influência negativa perante os atletas.

Cuca foi contratado até dezembro de 2019. O experiente técnico tem a missão de evitar o rebaixamento e levar o Santos na Libertadores da América. Ele foi campeão pelo Atlético-MG em 2013.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com