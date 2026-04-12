Cuca diz o que pensa sobre sequência a Neymar vê necessidade de rodar elenco do Santos

Cuca aprovou a atuação de Neymar na vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Atlético‑MG, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador foi questionado sobre a sequência do meia-atacante, que vem sendo preservado em alguns compromissos para evitar desgaste em meio à maratona de jogos e viagens, e explicou como tem conduzido a situação.

O camisa 10 voltou a jogar após ser ausência em duas partidas. Suspenso contra o Flamengo, ficou em Santos para aprimorar questões físicas enquanto o restante do time viajou para a estreia na Sul-Americana.

"O Neymar está evoluindo, jogo a jogo. Ele ficou aí para trabalhar, trabalhou forte, trabalhou forte. Hoje já deu para ver ele com uma desenvoltura bem melhor, e a tendência é com a sequência de jogos e desenvolvendo melhor. Não precisa jogar toda vez os 90 minutos, é até arriscado, mas se ele aguentar, é melhor. Vamos esperar, descansar amanhã, segunda-feira trabalhar para terça-feira jogar e assim vamos indo sucessivamente. A gente fica feliz em vê-lo desfrutando também do jogo como desfrutou hoje", analisou.

Situação do DM e necessidade de rodar o elenco

O treinador também atualizou o quadro clínico de outros atletas e revelou que ainda não conta com retornos para o jogo de terça-feira, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. O treinador também atualizou sobre as condições de Igor Vinícius, Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique, que mostraram certo incômodo durante o jogo contra o Galo.

"O Mayke ainda não volta. Acho que só vai ter condição no fim de semana porque o medicamento que ele usou cai no doping. Ainda tem uns dias para cumprir a programação. O Menino teve lesão de grau 2. O Veríssimo estava com um problema nas costas, foi no sacrifício. O Gustavinho sentiu embolar atrás... é um prenúncio. O Igor estava com cãimbras porque a gente viajou. Saímos de lá do Equador depois do jogo e chegamos aqui depois do almoço. Isso aí é um desgaste enorme. Além do jogo, da altitude", explicou.

Seguem, portanto, como desfalques do Santos, o lateral direito Mayke, o meio-campista Gabriel Menino e o lateral esquerdo Vinícius Lira. Ao citar o desgaste pelas viagens e jogos e a sequência dos atletas, Cuca falou sobre a rodagem do elenco e atletas que podem receber oportunidades.

"A intensidade não é fácil de manter. Então, você tem que rodar, tem que pôr os jogadores que estão mais descansados. Em algum momento, não precisa jogar os 90 minutos com o mesmo time toda hora. Então, fazer força de grupo. Isso a gente vai fazer conforme a necessidade. Tem muito jogador ainda que vai produzir, vai jogar. Jogadores que não estão tendo oportunidade, daqui a pouco serão chamados e vão mostrar que estão bem, bem treinados e que vão fazer bons jogos também", declarou.

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Situação do Santos

Com o resultado, o Peixe vai para a 14ª posição, com 13 pontos, cinco a mais que a Chapecoense. O time catarinense ocupa o 17° lugar, abrindo a zona de rebaixamento, com oito pontos, dois a menos que o Corinthians, primeiro time fora do Z4.

O Santos agora encara uma sequência com mais dois jogos em casa. Primeiro, duela contra o Deportivo Recoleta, na Sul-Americana, às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira. Depois, no domingo, enfrenta o Fluminense, pela 12ª rodada Brasileiro, às 16h.

"A gente tem que aproveitar esses jogos em casa e fazer o máximo possível de pontos, de vitórias, tentar jogar bem, que eu acho que sempre que se joga bem se fica próximo do resultado. Uma vez ou outra ele vai escapar, mas na maioria das vezes ele vai vir", finalizou Cuca.