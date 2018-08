Cuca não libera Veríssimo e pede apoio a Jean Mota: “Temos que valorizar”

Lucas Veríssimo esteve perto de ser negociado com o Spartak Moscou e Zenit-RUS, Lyon-FRA e Torino-ITA neste ano, mas não vai sair antes de 2019. Cuca não abre mão do zagueiro no Santos.

O técnico diz que o clube não pode abrir mão do zagueiro depois de liberar David Braz para o Sivasspor-TUR. Além de Veríssimo, o Peixe tem Gustavo Henrique, Luiz Felipe, Robson Bambu e Sabino, do sub-23.

“É um jogador que não podemos perder de forma alguma. Se deixamos o David Braz ir, em outra situação… Lucas é boa (proposta) para o clube, mas não pode ser agora. Precisamos muito dele. É o quarto zagueiro, quinto com a saída do Sabino. No final do ano é outra coisa, agora não podemos perder”, disse Cuca, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé.

Cuca também pediu valorização a Jean Mota. O meia recebeu proposta do futebol árabe e sondagem do Borussia Monchengladbach-ARG, conversou com o técnico e decidiu ficar.

“É menino bom. Tinha proposta de fora, me procurou e falei que achava que devia ficar. E na primeira utilidade fez o gol (contra o Ceará), veio agradecer, conversar. Ele ficou porque quis ficar. Se quisesse ir, teria ido. Então temos que valorizar esse tipo de jogador”, concluiu.