Cuca leva volante do sub-23 para o banco e revela dúvida na escalação do Santos

O Santos terá Juliano como novidade no banco de reservas para a partida contra o Vasco neste sábado, às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O volante do sub-23 foi chamado por Cuca para o jogo, como informado inicialmente pelo Diário do Peixe. O técnico explicou a opção em entrevista coletiva.

“Estamos levando o Juliano para viajar, do sub-23. Jogou três ou quatro anos no XV, Metropolitano, Penapolense. Jogador grande, com volúpia e interessante dentro da necessidade. Por isso que ele viaja e fica no banco”, afirmou o treinador.

Cuca ainda revelou uma dúvida na escalação do Santos. Carlos Sánchez trabalhou entre os reservas na última quinta-feira, mas por uma necessidade da atividade.

“Ontem, como vocês viram, dividi campo em três partes com as faixas. Trabalhamos na linha de quatro os dois times, mais quatro no meio-campo e três na frente. Onze na linha, cada um se posicionando melhor. No seu raio de ação. É um treino que gosto, com supremacia em setores. Fizemos. Quando machucou o Léo Cittadini, o time de colete ficou com um a menos, coloquei o Sánchez e tirei o Juliano. Essa foi a troca, não quer dizer que seja a troca do jogo”, concluiu.

Como Luiz Felipe e Lucas Veríssimo estão no departamento médico e só há dois zagueiros à disposição – Gustavo Henrique e Robson Bambu -, Cuca deixou Yuri e Guilherme Nunes, volantes, de sobreaviso para necessidade na defesa. Dessa forma, Juliano vira opção para o meio-campo.

Uma provável escalação é: Vanderlei, Victor Ferraz, Robson Bambu, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez (Eduardo Sasha); Derlis González, Rodrygo e Gabigol.