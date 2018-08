Cuca lamenta atuação dos pontas e minimiza Santos sem finalizar em empate

O Santos não finalizou uma vez sequer a gol no empate em 0 a 0 com o Independiente-ARG nesta terça-feira, em Avellaneda, mas o técnico Cuca minimizou a falta de poderio ofensivo.

O treinador admitiu o rendimento ruim de Rodrygo e Bruno Henrique, porém, lembrou da derrota por 1 a 0 para o América-MG, pelo Campeonato Brasileiro, ainda sob o comando do auxiliar Serginho Chulapa.

“Jogamos compacto, uma zona de 40 metros, e não encaixamos um contra-ataque. Rodrygo e Bruno Henrique saíram machucados. Se estivessem em uma boa noite, teríamos grandes chances de fazer um gol. Hoje, mais do que jogar bem, era um bom resultado. Levamos a decisão para o Brasil”, disse o técnico, em entrevista coletiva.

“Lembro do Santos sair com 30 e poucas finalizações contra o América-MG e não ganhar. Quantas finalizações teve o adversário? Foi jogo de poucas chances e temos que valorizar o resultado”, completou o treinador.

As equipes voltarão a se enfrentar na terça-feira, no Pacaembu. Um novo 0 a 0 leva a decisão para os pênaltis. Empate com gols classificaria o Independiente para as quartas de final da Libertadores da América.