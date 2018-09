Cuca isenta Rodrygo por gol perdido e explica Bruno Henrique no banco

Em uma das melhores oportunidades do clássico contra o São Paulo, que terminou empatado em 0 a 0, Rodrygo saiu cara a cara com o goleiro Sidão e finalizou para fora. Após a partida, Cuca isentou a jovem promessa pelo lance.

“É diferente com o Rodrygo do que o Gabriel porque ele não é cobrado pela torcida, nem é vaiado. É um menino que todos têm confiança. Ele faz o corte da ponta para o meio e foi meia contra o Paraná. Ele teve a infelicidade na conclusão. Ele não precisa, com 17 anos, se preocupar por não marcar gol. Daqui a pouco a bola sobra e marca”, afirmou.

Apesar de ter preparado a equipe para atuar com Bruno Henrique de titular, Cuca colocou Derlis González nos 11 iniciais. O técnico da equipe da Vila Belmiro explicou porque mudou a estratégia de última hora. Ele ainda comentou a estreia de Felipe Cardoso.

“O Bruno Henrique teve um quadro febril e de dor de garganta. Ele não estava com condição de jogar o jogo inteiro. Treinei com ele para ser titular e o Derlis para entrar no meio do jogo, porque um jogo desse você não ganha no começo, ganha no meio e no fim. Não deu, mudamos a estratégia e ele entrou no fim”, explicou.

“(O Felipe Cardoso) não está habituado (com o time). Chegou a essa semana, mas o jogo pedia o pivô. Demos um passo atrás no Gabriel e não dá para julgar ele por esse jogo. Ele podia ter feito o gol, mas não teríamos julgado. É uma característica diferente que precisávamos” completou Cuca.