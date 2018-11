Cuca faz testes, Gabigol dá susto e Felippe Cardoso treina no Santos

O técnico Cuca fez testes na tarde desta quinta-feira para escalar o Santos do clássico contra o Palmeiras, no sábado, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador pediu para a assessoria de imprensa avisar as alternativas vistas em campo: na defesa, Lucas Veríssimo atuou ao lado de “um zagueiro” – Luiz Felipe ou Gustavo Henrique. Bruno Henrique começou, mas Derlis González terminou.

Já perto do fim da atividade, Gabigol sofreu uma “paulistinha” (pancada) e deixou o campo mais cedo, assim como Dodô, com incômodo no tornozelo. O departamento médico ainda não se posicionou sobre as ausências, mas a expectativa é de nada que preocupe para a partida.

Dessa forma, a escalação será: Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe (Lucas Veríssimo), Gustavo Henrique (Lucas Veríssimo) e Dodô; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Rodrygo, Bruno Henrique (Derlis González) e Gabigol.

Outra novidade foi a presença de Felippe Cardoso em campo para o início da transição após lesão no púbis. Como a Gazeta Esportiva antecipou, o centroavante tem chance de atuar ainda nesta temporada.

O Santos voltará a treinar na tarde desta sexta-feira, na última movimentação antes do clássico. O Peixe ocupa a sétima colocação do Brasileirão, com 46 pontos.