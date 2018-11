Cuca fala em gratidão ao Santos e cita dificuldade para futuro técnico

O técnico Cuca, do Santos, se despediu da Vila Belmiro com vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, na noite deste sábado. Antes de dar uma pausa em sua carreira por problemas de saúde, o treinador comandará o Peixe no duelo com o Sport, no próximo domingo, na Ilha do Retiro, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro.

“Sentimento de gratidão e lástima por não termos conseguido contar com jogadores como (Carlos) Sánchez e Derlis (González), que têm qualidade e fazem falta. Quando não pudemos contar com eles, não conseguimos manter o mesmo nível de jogo”, declarou, em entrevista coletiva.

Cuca chegou ao Santos no fim de julho com a missão de afastar o risco de rebaixamento no Brasileirão. Em pouco tempo, porém, a equipe conseguiu uma arrancada e vislumbrou uma vaga na próxima Libertadores, o que não se concretizou em função da série de quatro derrotas e um empate nos cinco jogos anteriores.

“É uma lástima a gente ter dado aquela queda nos quatro jogos que perdemos. Mas já foi, não adianta ficar chorando. Esse grupo é muito consciente e unido”, ressaltou.

Na entrevista, Cuca também traçou um panorama do que o seu sucessor encontrará no Santos. Abel Braga e Roger Machado são nomes estudados para assumir o Peixe na próxima temporada.

“Todo lugar tem problemas, mas ele vai ter duas coisas para trabalhar. Ele vai ter um time pronto, o problema maior vai ser a manutenção da base que tem e encaixar as peças que faltam. A dificuldade é essa. Mas o profissional tem que estar preparado”, avisou.

Por fim, Cuca fez uma análise da atuação do Santos no triunfo que lhe garantiu uma vaga na Copa Sul-Americana de 2019.

“Um primeiro tempo muito bom. Poderíamos ter feito até o quarto gol e matado o jogo. No segundo, o Atlético fez o gol e ficou mais perigoso, mas conseguimos segurar e não corremos tantos riscos assim, mesmo com um a menos. Saio na última partida em casa deixando uma vitória ao torcedor. Teve a despedida do Renato, que quase fez um gol. Deu tudo certo, foi uma noite muito boa para nós”, celebrou.