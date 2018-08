Cuca explica opção por Sánchez no lugar de Pituca e relaciona Derlis no Santos

Cuca esboçou o Santos para enfrentar o Botafogo neste sábado, no Engenhão, com Carlos Sánchez. O técnico explicou a opção por ter Diego Pituca, que vive boa fase, no banco de reservas.

“O Pituca é um menino de nossa confiança, hoje cedeu a entrada para o Sánchez, não direto para o Renato. Na análise do adversário, entendemos que essa é a melhor opção”, disse Cuca, em entrevista coletiva.

Carlos Sánchez reúne boas condições e estreará como titular. O nome do uruguaio apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na manhã desta sexta-feira. Derlis González surpreendeu a comissão técnica pela boa condição física e ficará no banco de reservas. Bryan Ruiz ainda precisará de mais tempo.

“Sánchez tem condição melhor por causa do nível de jogo maior que os demais. Derlis chegou há dois dias, mas está relacionado. E Bryan vamos esperar para ter uma condição melhor dependendo do que o departamento médico me passe”, completou.

O Santos vai enfrentar o Botafogo com Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Dodô; Alison; Rodrygo, Carlos Sánchez, Renato e Bruno Henrique; Gabigol.