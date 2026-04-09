Cuca evita dar desculpas e critica Santos após derrota na Sula: "Era jogo impossível de perder"

O técnico Cuca evitou usar desculpas para justificar a derrota do Santos para o Deportivo Cuenca-EQU na noite desta quarta-feira, fora de casa, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana. Os desfalques de Neymar e Gabigol, por exemplo, chegaram a ser citados pelo treinador, mas não foram usados como desculpa diante da ineficiência do Peixe.

Neymar foi preservado por controle de carga, enquanto Gabigol sofre com uma tendinite no adutor da coxa direita. O Peixe também teve as baixas de Miguelito (extenuação muscular nas coxas), Escobar (quadro febril), Gabriel Menino (lesão na coxa direita), Vini Lira (cirurgia de LCA no joelho esquerdo) e Tomás Rincón (falta de visto).

"Além dessas três peças [Neymar, Gabigol e Miguelito], mais Escobar, Igor Vinícius, são jogadores muito importantes. Neymar, Gabigol e Miguelito são muito técnicos, fazem muita falta, mas não perdemos por eles não estarem aqui. Perdemos porque não fomos capazes de marcar o gol. Criamos as jogadas, mas não fomos capazes de concluí-las", avaliou Cuca.

Diante deste cenário, o Peixe foi a campo com quatro mudanças. Rafael Gonzaga entrou na lateral esquerda, Arão jogou no meio-campo, e Moisés e Rony compuseram o ataque junto de Lautaro Díaz.

"O desenho tático estava bem legal, estavam aparecendo os espaços para o Moisés, o próprio Lautaro, mas estávamos errando nesse último passe. Tivemos controle total do jogo, ao dversário criou poucas chances, no segundo tempo Brazão não pegou nenhuma bola, mas acabamos perdendo. Tem altitude? Tem, mas não foi essa a desculpa para termos perdido. Hoje tivemos escolhas infelizes no ataque no momento de concluir ou de deixar o companheiro na cara do gol. Teve um lance no fim, entramos livres pela esquerda, tem que cruzar, não bater no gol. Isso tudo vamos corrigir, mostrando vídeos, para que no próximo jogo a gente acerte", ponderou o comandante.

O técnico pode ter se referido a um lance de Barreal. O camisa 22 recebeu do lado esquerdo, invadiu a área e, em vez de cruzar, chutou por cima do gol aos 43 minutos do segundo tempo. Essa foi a tônica do jogo do Santos, que finalizou 20 vezes ao longo da partida e chegou até e acertar o travessão, mas não conseguiu tirar o zero do placar. Cuca, inclusive, criticou as tomadas de decisão dos atacantes do Peixe ao longo do confronto.

"Não é falta de sorte. No primeiro tempo, nós tivemos ocasiões, não chances claras. Você está em três contra dois. Como temos atletas de pontas, não podemos numa bola, em três contra dois, nem concluir a gol. Isso é raro de acontecer, e não aconteceu uma vez só. Erramos. Eles têm segundos para definir a jogada, pensar no que fazer. Esperar, servir ou fazer um dois, e esperar o momento certo. Nós não esperamos o momento certo, apressamos as jogadas em três contra dois e nem sequer concluímos. Criamos muitas oportunidades, chutamos 20 bolas no gol e não fizemos um gol sequer. Não posso dizer que é falta de sorte. Faltou ter o pé na forma, porque se você faz um gol, você abre o adversário e faz o segundo", disse.

Cuca lamenta gol sofrido

Cuca também lamentou o gol 'atípico' sofrido pelo Santos na derrota para o time equatoriano e criticou o posicionamento do Peixe. Lucas Mancinelli aproveitou a desatenção defensiva do rival e também de Brazão, cobrou o escanteio rapidamente e anotou um gol olímpico.

"E o pior, além de não fazer gol, é tomar o gol da maneira que tomamos. Eu até achei que nem era escanteio, estava preparando a troca, nem vi o gol. Uma bola baixa de escanteio. Um erro de posicionamento nosso, de quem fica no primeiro pau, e do Brazão também. E acabamos perdendo um jogo que, na minha opinião, era impossível de perder. Pelo controle que se tinha, pelas oportunidades criadas, pela posse de bola. E não foi impossível, acabou perdendo", afirmou o técnico.

Agora, o Santos de Cuca já muda o foco e retorna aos gramados pelo Campeonato Brasileiro. O Peixe recebe o Atlético-MG neste sábado, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 11ª rodada.

Final de jogo. O Santos perde por 1 a 0 na estreia da CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/Zk5RkpXksi — Santos FC (@SantosFC) April 8, 2026

Situação na tabela

Com o resultado, o Santos inicia sua campanha na Sul-Americana na lanterna do Grupo D. O Peixe começa a competição sem pontos e fica atrás de San Lorenzo-ARG (segundo) e Deportivo Recoleta-PAR (terceiro), que empataram na outra partida da chave nesta quarta.

Próximos jogos do Santos

Santos x Atlético-MG (11ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 11/04 (sábado), às 20h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Santos x Deportivo Recoleta-PAR (segunda rodada da Copa Sul-Americana)

Data e horário: 14/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)