Cuca esboça Santos para enfrentar o Grêmio com quatro atacantes

O técnico Cuca esboçou o Santos com quatro atacantes para enfrentar o Grêmio nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Pacaembu, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem Carlos Sánchez, na seleção uruguaia, o treinador optou por Derlis González pelo lado direito na linha de quatro do esquema 4-4-2. Arthur Gomes entrou no decorrer da atividade em campo reduzido e duas traves de um dos lados. Vários testes foram feitos.

Na defesa, Lucas Veríssimo treinou ao lado de Gustavo Henrique. O zagueiro, porém, voltou a sentir dores na coxa direita, deixou a movimentação mais cedo e será reavaliado. Robson Bambu foi mais uma vez o substituto.

O time titular foi o seguinte: Vanderlei, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Dodô; Derlis González, Alison, Diego Pituca e Rodrygo; Eduardo Sasha e Gabigol.

E a equipe reserva: Vladimir, Daniel Guedes, Robson Bambu, Luiz Felipe e Jean Mota; Yuri, Renato e Bryan Ruiz; Arthur Gomes, Bruno Henrique e Copete.