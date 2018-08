Cuca esboça o Santos para enfrentar o Ceará sem Renato e Gabigol

O Santos deve ter Diego Pituca e Yuri Alberto como titulares para enfrentar o Ceará nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), em Fortaleza, em jogo antecipado da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Cuca esboçou o Peixe na manhã desta terça-feira, no CT Rei Pelé, sem Renato e Gabigol. A tendência é que a dupla seja opção no banco de reservas. Na esquerda, sem Dodô, suspenso, Jean Mota foi o escolhido.

O provável Santos é: Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Jean Mota; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Rodrygo, Bruno Henrique e Yuri Alberto.

O alvinegro ocupa a 17ª colocação e está na zona do rebaixamento no Brasileirão, com 17 pontos e uma partida a menos.