Cuca elogia Bambu, mas admite “caso complicado” para o Santos

A vitória por 3 a 0 sobre o Fluminense, no último sábado, na Vila Belmiro, pode ter sido a última apresentação de Robson Bambu com a camisa do Santos. Com vínculo até o próximo dia 10, o zagueiro assinou um pré-contrato com o Atlético-PR.

Revelado pelo Peixe, Bambu ouviu ofensas por parte da torcida antes e durante o confronto com o Fluminense. Após a partida, em entrevista coletiva, Cuca elogiou o jogador de 20 anos.

Embora Cuca não tenha dito se ainda pretende utilizar o defensor, a tendência é que Bambu não seja relacionado para o clássico contra o Palmeiras, no próximo sábado, no Allianz Parque. A partida seguinte, contra a Chapecoense, na Vila, está marcada para 12 de novembro, dois dias após o vencimento do contrato.

“O caso do Robson é complicado, porque ele tem contrato só até o dia 10 e assinou com o Atlético-PR. Jogou pressionado. Foi pressionado no aquecimento. Conversei com ele e pedi para fazer o arroz com feijão. E fez muito bem. Apesar de jovem, é um jogador maduro e nos ajudou a vencer o compromisso”, avaliou Cuca.

A bronca da torcida pode ter sido motivada pelo interesse do Corinthians em Bambu. Conforme apurou a Gazeta Esportiva, o arquirrival do Santos estuda pagar a multa de R$ 2,8 milhões estipulada pelo Atlético-PR, valor considerado acessível pela diretoria corintiana. No entanto, José Carlos Peres, mandatário do Peixe, não descarta acionar a Justiça Desportiva para ganhar preferência ao clube da Baixada Santista nas negociações.