Cuca é expulso após gol anulado e não comanda o Santos contra o Fluminense

O técnico Cuca não comandará o Santos contra o Fluminense na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Ele foi expulso no primeiro tempo do duelo contra o Atlético-MG, na Vila Belmiro.

Cuca reclamou duramente contra a arbitragem após um gol anulado do Peixe aos 18 minutos do primeiro tempo, marcado por Gabigol. O árbitro Rafael Rodrigo Klein viu um toque no braço do camisa 9 e, após revisão, anulou o tento. Irritado, Cuca protestou, recebeu dois amarelos em sequência, foi expulso e acabou indo para o vestiário mais cedo.

No lance, Gabigol também foi amarelado por reclamação. Após o apito para o intervalo, Neymar foi em direção à arbitragem para questionar a decisão durante o primeiro tempo.

Antes do jogo contra o Fluminense, porém, o Peixe entra em campo nesta terça-feira para enfrentar o Deportivo Recoleta pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Nesta partida, o Peixe contará com seu treinador à beira do gramado para tentar uma recuperação após ser derrotado na estreia.

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Situação do Santos

O Santos vive um momento de instabilidade. Nos últimos cinco jogos, o Peixe venceu apenas um, empatou um e perdeu os outros três. No Campeonato Brasileiro, a equipe soma duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas, figurando na 16ª colocação, com 10 pontos.