Cuca diz que treinos foram ruins antes de derrota do Santos

Cuca admitiu que os treinamentos ao longo da semana livre foram ruins antes da derrota do Santos por 1 a 0 para a Chapecoense na noite desta segunda-feira, no Pacaembu, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista coletiva, o técnico lamentou a falta de reação do elenco aos seis desfalques – Victor Ferraz, Diego Pituca e Gabigol (suspensos) e Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Felippe Cardoso (lesionados).

“Hoje não tínhamos referência para quebrar marcação com bola longa, não criamos a não ser no 0 a 0 e faltava contundência, velocidade, jogada individual. Estávamos bem marcados pela Chapecoense. No segundo tempo, passamos a jogar num 3-5-2 e subidas de Copete e Derlis no 4-3-3, com quatro no meio-campo e caindo das pontas para o meio. Acurralamos adversário, criamos pela linha de fundo, mas eles foram eficazes. Damos pouquíssimos contragolpes, mas perdendo jogo. Se a bola entra, fator emocional vira outro, cresceríamos… Time ficou nervoso, conivência grande com demora, não adianta dar cinco minutos porque são dois ou três. Isso tudo deixou jogo mais tenso. Bola rolando não dá 50%, mas mérito da Chapecoense. Era cartada decisiva, mereceram dentro do que fizeram. Não pelo desenvolvido, mas pela postura deles. Gol de bola parada e defenderam bem. Não dá para lamentar, quinta tem jogo e temos que nos remontar para fazermos um jogo melhor e por que não vencer?”, disse Cuca.

“Treinos não foram bons, foram mais ou menos como o jogo e nós sentimos isso. Não conseguimos treinar bem, mesmo mexendo. Não encaixou. Não podemos questionar empenho, dia não foi para nós”, completou.

O Santos não terá muito tempo para lamentar. O Peixe voltará a campo para enfrentar o Flamengo, quinta-feira, às 17h (de Brasília), no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bryan Ruiz, Carlos Sánchez e Derlis González, convocados para a Costa Rica, Uruguai e Paraguai, respectivamente, são desfalques certos.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com