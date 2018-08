Cuca diz que fuga do Z4 não é título e impõe meta no Santos

Cuca foi apresentado como novo técnico do Santos nesta terça-feira, no CT Rei Pelé. E o discurso foi de otimismo. Depois de uma longa conversa com o elenco, a meta é de entrar no G-6, na zona de classificação para a Libertadores da América em 2019. Atualmente, o Peixe é o 17º, com 16 pontos, no Z-4.

Em 2009, Cuca salvou o Fluminense do rebaixamento depois dos matemáticos apontarem 99% de chance de queda. Não ser rebaixado, porém, não será motivo para comemoração no alvinegro, clube que nunca caiu.

“Eu não quero passar pelo Santos com um treinador que não deixou o Santos cair. Isso não é título nenhum. Quero marcar meus nomes e ter conquistas, e dependo exclusivamente dos jogadores. Vou dar meu máximo para tirar o máximo deles.

Há muito tempo que não nos víamos, desde outubro, quando na saída do Palmeiras eu dei uma descansada, refrigerada, e eu, sinceramente, precisava. Há momentos que precisamos priorizar, priorizei família, e me encontro plenamente disposto a executar um bom trabalho. Com muita confiança. O Santos, apesar do Z-4 com 16 pontos, tem 10 pontos a menos que o sexto e que vai para uma Libertadores. Com 23 jornadas, 69 pontos, podemos buscar uma vaga no ano que vem e é essa a grande meta que temos.

“Sabendo que o momento é delicado, não é de se pensar grande, mas é nosso objetivo, com muito esforço no dia a dia. Temos a Copa do Brasil amanhã, só jogo grande, dois ganhadores de Copa, a última foi em 2010. Cruzeiro foi mais recente. A gente tem uma ambição e são jogos iguais, apesar do momento não ser tão bom. Quando dirige-se um time grande, tudo pode mudar”, completou.

Cuca só teve um dia para treinamento, nesta terça-feira, antes de uma decisão. O Santos enfrentará o Cruzeiro na quarta, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

