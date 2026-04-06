Cuca descarta Neymar para estreia na Sula e dá prazo para volta de Menino

Após a derrota de virada por 3 a 1 para o Flamengo, o Santos já começa a pensar na estreia da Sul-Americana, marcada para esta quarta-feira. Após o duelo pelo Brasileirão, Cuca descartou a presença de Neymar na partida e comentou sobre o planejamento do camisa 10. Ele ainda revelou o tempo de recuperação de Gabriel Menino, desfalque neste domingo.

“Gabriel Menino deve voltar em três semanas. Nesta parada que fizemos, o Neymar fez um procedimento no joelho, então ele não treinou, ficou quatro ou cinco dias em recuperação. Ele trabalhou parte da condição que teria que atingir", disse.

"Ele não vai viajar justamente para, neste trabalho de força específica, velocidade e resistência, energizar para jogar os 13 jogos que faltam até a parada. É uma determinação nossa para ele encher o tanque”, finalizou.

Situação na tabela

Com a derrota, o Santos fica com 10 pontos na 15ª posição, ultrapassado pelo Internacional, que venceu o Corinthians na noite deste domingo.

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