Cuca comemora acerto com o Santos: “Estou renovado e motivado”

Cuca comemorou o acerto com o Santos para substituir Jair Ventura. O técnico chegará à Baixada Santista nesta terça-feira para assinar contrato até dezembro de 2019 e já dirigirá o elenco à tarde, no CT Rei Pelé. Depois de passagem em 2008, o treinador reestreará contra o Cruzeiro, quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.

“Feliz com o acerto com o Santos após um ano sem trabalhar para poder resolver questões pessoais. Estou renovado e motivado por assumir este grande desafio. Muito feliz e muito confiante. Amanhã estarei aí”, disse o treinador.

Cuca está desempregado desde a saída do Palmeiras, em 2017, e recusou ofertas recentes. O treinador foi campeão da Libertadores pelo Atlético-MG e brasileiro pelo Verdão.

Cuca teve uma passagem rápida e que não deixou saudade no Santos em 2008. Como jogador, o atacante atuou pelo Peixe em 1993.