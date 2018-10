Cuca brinca com Bambu e diz que ainda tem esperança por renovação

Robson Bambu foi substituído no primeiro tempo da vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Atlético-PR, neste domingo, na Vila Belmiro, com dores no posterior da coxa direita.

Ao ser perguntado sobre a situação do jogador na entrevista coletiva, o técnico Cuca brincou e lembrou do fim do contrato – no próximo dia 10 de novembro.

“Infelizmente o Bambu machucou, a princípio muscular, não parece ser grave. Que até o dia 10 de novembro esteja bom. Brincadeira. Quando ganhamos, podemos brincar mais”, disse o treinador, antes de falar sério sobre o impasse contratual.

“São coisas que temos que trabalhar com coerência, sem prejudicar o clube e o profissional. Bambu, abertamente falando, não era o Bambu que é hoje. Como vai renovar com esse guri se não é bom? Não vai ser titular? Tem outros da base? Foi o pensado. De repente mudou, Bambu começou a jogar, boom! Cresceu. São coisas que ocorrem, não tem culpado. O empresário do jogador não está totalmente errado. Se estava em baixa, tem que procurar para o futuro. Como vai punir o rapaz? Temos que ter bastante cuidado, falta pouco para vencer, tenho esperança de renovar e está na hora de ter conversa direta com ele e empresário para tomarmos decisão junto com o Renato para vermos o que faremos”, completou.

Os empresários de Bambu negam qualquer acerto com outro clube. O Santos garante não ter sido notificado sobre qualquer negociação e ratifica as tratativas em andamento com o zagueiro.