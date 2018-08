Cuca aprova banho de sal grosso prometido pela torcida do Santos neste sábado

Torcedores do Santos se mobilizam nas redes sociais para receber o elenco com um banho de sal grosso antes da partida contra o Sport neste sábado, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os santistas querem acabar com a “zica” do time, que ocupa a 17ª colocação e está na zona do rebaixamento no Brasileirão. O técnico Cuca gostou da ideia.

“É novidade. Está bom (risos). Que é para o bem que venha e que seja um sal grosso é pequeno. Tamo junto! Eu já vi cara entrar com sal grosso e jogar para trás. Eu já vi preparador físico jogando balinha para o santo. ‘Não, não come’. Tanta coisa que você não tem ideia”, disse Cuca, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé.

A concentração da torcida será às 14h, em frente ao portão 7 da Vila Belmiro, na rua Princesa Isabel. Mais de oito mil ingressos já foram vendidos.