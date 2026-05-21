Cuca aponta desequilíbrio no elenco do Santos e justifica substituições: "Acham que sou burro?"

O técnico Cuca desabafou após o Santos ceder o empate em 2 a 2 ao San Lorenzo nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela quinta rodada da Copa Sul-Americana. O treinador criticou o que vê como um "desequílibrio" no elenco do Santos e justificou a decisão de substituir Rollheiser no intervalo.

No entendimento de Cuca, o Santos não tem peças de reposição à altura para os considerados titulares. Além disso, o técnico citou uma queda de rendimento físico do elenco durante sua passagem pela equipe.

"Não é a primeira vez que temos o jogo na mão e não conseguimos sustentar fisicamente, time baixa a linha, não mantém, e a bolas que estão indo no nosso gol entram. Cria-se uma instabilidade muito grande. No cruzamento, acabamos falhando no primeiro gol, e o segundo é consequência. Temos uma queda física impressionante a cada jogo. Muitos jogadores pedindo pra sair, não é o primeiro nem o segundo jogo. A sequência de jogos está sendo dura, mas é dura para todos. Temos um desequilíbrio grande no elenco", apontou Cuca.

"Jogadores fazem falta. Escobar não pode jogar, temos um menino da base que ainda precisa amadurecer. Estava vendo o pessoal falando que mexeu mal. Vocês acham que sou burro de tirar o Rollheiser? Ele não aguentou e pediu pra sair no intervalo. Ai você põe um jogador de contenção. Resultado estava bem encaminhado, aí perde o lateral esquerdo, o volante, outro lateral com dores. É uma sequência muito grande, e você fica em grandes dificuldades. Tudo que fiz hoje foram mexidas mexidas obrigatórias", acrescentou.

O Santos abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo, com Bontempo e Gabigol, mas desmoronou fisicamente e viu o San Lorenzo empatar com dois gols em menos de 15 minutos na etapa final. No lance do segundo gol do time argentino, o Peixe estava com um jogador a menos pela demora na substituição pedida pelo técnico.

"E ficamos com um a menos por dois minutos. Tiro de meta, Lautaro está pronto para entrar, o senhor levou uma eternidade, não deixaram fazer a troca. Não deixou fazer, bateu rápido a falta, e no jogo dessa intensidade, com um jogador a menos, você toma gol. Não tem como justificar, é muito dolorido mesmo", disse o treinador.

Questão física pesa

A saída de Rollheiser não foi a única questionada. Improvisado na lateral esquerda, Barreal também precisou ser substituído pela questão física, que tem pesado. O Peixe já não conta com seis jogadores lesionados, com ao menos três deles por problemas (Thaciano, João Schmidt e Gabriel Menino).

"Temos dosado muito para eles poderem estar com energia, mas não esta sendo suficiente para aguentar 90 minutos. Envolve o aspecto clínico, porque é dor na posterior, Gustavinho tem dor no púbis, temos que treinar pouco para não desgastar. Igor [Vinícius] também tem cansaço grande, é o único lateral que temos hoje. Mayke, que jogou no domingo sem a melhor condição, está fora. Na esquerda, só temos o Rafael. Temos uma dificuldade muito grande de manutenção do time com as trocas que fazemos para manter o mesmo nível", explicou o técnico.

Final de jogo na Vila Belmiro. O Santos empata com o San Lorenzo em 2 a 2. pic.twitter.com/h3KCqz8yLi — Santos FC (@SantosFC) May 20, 2026

Outros jogadores também se queixaram de questões físicas ao longo do San Lorenzo, como Igor Vinícius e Miguelito, este último substituído por volta dos 15 minutos do segundo tempo.

"Você tem que trabalhar em cima do que tem. Não vou falar da antiga comissão, falo do que tive, tive bastante tempo para equilibrar o preparo físico deles, mas condição não. Gustavinho não aguentou, Bontempo não está aguentando. Você tem que fazer as trocas e não temos tantas opções assim. Temos dificuldades nas laterais, jogadores estão indo no limite. Barreal hoje, Rollheiser saiu no intervalo, já era para ter saído antes. Essas coisas preocupam, porque o jogador tem que jogar saudável. Se não vai ter um risco grande de machucar, e nosso elenco não permite que façamos todas as mudanças necessárias", concluiu Cuca.

Agora, o Santos do técnico Cuca volta a campo diante do Grêmio, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado, às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

Situação na tabela

Com o resultado, o Santos viu sua situação se complicar na Sul-Americana. O Peixe segue sem vencer e continua na lanterna do Grupo D, chegando aos quatro pontos. Agora, porém, o time já não tem mais chances de ser líder e, portanto, de se classificar direto às oitavas de final. Para ir ao menos aos playoffs, os donos da casa precisam de uma vitória contra o Deportivo Cuenca-EQU, além de torcer por um tropeço do Deportivo Recoleta-PAR.

Próximos jogos do Santos

Grêmio x Santos (17ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 23/05 (sábado), às 19h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Santos x Deportivo Cuenca-EQU (sexta rodada da Copa Sul-Americana)

Data e horário: 26/05 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)