Cuca analisa estreia de Ruiz e diz que Ceará merecia vencer o Santos

O técnico Cuca foi sincero e admitiu que o Ceará mereceu mais do que o empate em 1 a 1 com o Santos na noite desta quarta-feira, em Fortaleza, em jogo antecipado da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador analisou as dificuldades sofridas pelo Peixe e viu o ponto conquistado como positivo. O empate fez o alvinegro sair da zona do rebaixamento.

“Foi um placar injusto na minha maneira de ver. Vocês sabem como é futebol, tem que converter chances, principalmente contra equipes grandes. E foi assim com o Ceará. Ceará foi muito melhor no primeiro tempo, depois um pouco melhor. Ceará foi melhor no geral e merecia e vencer, mas conseguimos empatar. Poderíamos ter saído na frente mesmo sem jogar bem, com Bruno Henrique, mas Ceará jogou melhor e mereceu vencer. Está com moral, ganhou três depois da Copa. Estão confiantes. Empate nos cai bem porque a gente sai da zona do rebaixamento, mesmo por um ponto. Emocionalmente é importante, mas temos que melhorar muito”, disse Cuca, em entrevista coletiva.

Cuca analisou a estreia de Bryan Ruiz e explicou as substituições para o segundo tempo. O Santos voltou para a etapa final com o costarriquenho na vaga de Diego Pituca e Gabigol no lugar de Yuri Alberto.

“Outro país, sem saber direito o nome do amigo, e temos que colocá-lo. Falei de ter calma, paciência, para não queimar. E vou proteger. Estão dando cara à tapa, poderiam nem jogar. Mas são bons profissionais, querem ajudar e temos que ter um rumo para sair dessa o quanto antes. Gabriel não é centroavante fixo, tentamos com Yuri, mas estava um pouco afoito, por isso voltou Gabriel e Bryan. Estão acontecendo coisas no Santos que não podemos cobrar dos jogadores. Como vai saber como companheiro gosta de jogar? Ou Sánchez? Ou Derlis? São situações atípicas, estreias no meio, outras nacionalidades… Temos que poupar os jogadores em relação às críticas”, explicou.

“O que eu fiz: tentei com o menino, ah, o Gabigol estava mal… Ah, não é culpa do Gabigol. Precisamos de um armador e colocamos um armador. E temos que ter calma. Temos carência, mas ninguém abdica de dar seu máximo. Não estamos jogando bem, verdade, jogamos contra Botafogo e Ceará, adversários diretos fora. Não são ótimos, mas não são ruins. Se fizermos dever de casa, pontos vão encorpar lá na frente. E temos que buscar a primeira vitória no Independência. Vai ser tão difícil ou mais que hoje, e depois tem Independiente lá na frente, mais difícil ainda. Estamos passando por esse momento de troca de jogadores em meio a competições importantes”, completou.

O Peixe voltará a campo para enfrentar o Atlético-MG no domingo, às 11h (de Brasília), no Estádio Independência, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.