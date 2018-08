Cuca analisa Calabres, Guilherme, Yuri Alberto e Diego Cardoso no Santos

Gabriel Calabres ganhou a primeira oportunidade com Cuca no empate do Santos em 1 a 1 com o Ceará na última quarta-feira, em Fortaleza. O técnico explica a opção pelo meia e revela o desejo de testar o volante Guilherme Nunes.

“Senti o Sánchez desgastado, com perigo na bola aérea. É grande, boa saída (Calabres). Utilizamos nesse sentido. Quero observar o Guilherme também, volante com boa saída, lembra um pouco o Thiago Maia. Na hora certa vamos dar oportunidade para ele”, disse Cuca, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé.

Cuca ainda pediu paciência com Yuri Alberto e afirmou que não é momento de trazer Diego Cardoso, artilheiro da equipe sub-23, de volta ao elenco profissional.

“Eu acho que momento não é ideal para isso (promover Diego Cardoso). Há o Yuri aqui, puxar lá e não é o momento. Momento é de poder observar e falar com treinador do 20, 23, não sou eu que tem que falar. Tem que vir, tem que falar quem está pronto. Teremos essa integração mais para frente. Hoje não há tempo”, afirmou.

“Tem que ter paciência, 17 anos (Yuri). Não queremos queimá-lo, senti ele um pouco afoito. Tem toda possibilidade de jogar ou de entrar. Vai aprender muito. Com 16 anos já jogava no Santos. Isso é maravilhoso”, concluiu.