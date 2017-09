Criticada pela torcida na web, nova camisa do Santos é ‘sucesso de vendas’

O terceiro uniforme do Santos, com estilo camuflado, foi lançado oficialmente na última sexta-feira e não demorou muito para virar ‘alvo’ de muitas críticas dos torcedores nas redes sociais. Porém, de acordo com o Peixe, a rejeição ficou apenas na internet, afinal, a camisa tem sido um ‘sucesso de vendas’.

Em nota no seu site oficial, o alvinegro afirma que mais de 18 mil peças do modelo camuflado foram comercializadas desde a última sexta-feira. Cada camisa é vendida por R$ 249,90. A arrecadação bruta, portanto, estaria perto dos R$ 4,5 milhões.

“Já fizemos um pedido inicial de seis mil peças somente para atender as nossas lojas físicas”, disse Tommy Kamimura, diretor comercial da Santos Store.

Para o diretor comercial da Netshoes, Thiago Antonio Camargo Bessa, o Peixe ‘inovou’ com a nova estampa camuflada.

“A camisa ficou sensacional em campo. O time do Napoli e a liga de futebol americano (NFL) já davam mostras de que o camuflado era uma tendência. Ver esse produto no Santos FC, como pioneiro no cenário nacional, só mostra o quanto o clube está crescendo e evoluindo em aspectos que transcendem o campo de jogo”, explicou