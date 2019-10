Crianças entregam presente a Sampaoli no Dia do Professor

Um vídeo para alegrar o seu dia. Isabella (9) e Bruno (7) presentearam Jorge Sampaoli no Dia do Professor. pic.twitter.com/f56B6nJtd8 — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) October 15, 2019



Figurinhas carimbadas no CT Rei Pelé, as crianças Isabella (9) e Bruno (7) entregaram presente a Jorge Sampaoli no Dia do Professor na manhã desta terça-feira. Elas foram acompanhadas pelo pai Moisés do Nascimento.

Orgulhosos, os meninos exibiram um cartaz e tiveram o acesso liberado ao campo. Sampaoli agradeceu e os abraçou (veja no vídeo acima).

Em campo, Jorge Sampaoli não contou com a presença dos selecionados. Felipe Jonatan (seleção olímpica), Derlis González (Paraguai) e Soteldo (Venezuela) treinarão apenas na quarta.

O Santos enfrentará o Ceará, quinta, às 19h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.