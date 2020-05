CRB tentará contratação de Rafael Longuine, do Santos, em definitivo

O CRB possui contrato de empréstimo com Rafael Longuine, do Santos, até o fim dessa temporada. E já pensa na permanência por mais tempo.

E apoiar Longuine em meio ao tratamento de grave lesão no joelho direito é uma forma do CRB se adiantar ao mercado e planejar a manutenção do meia para o elenco de 2021.

Rafael Longuine era o principal destaque do CRB antes do problema no ligamento cruzado e a cirurgia. Ele havia feito sete gols em 11 partidas.

A recuperação pode fazer com que Longuine nem atue mais neste ano, mas o CRB está de olho na situação contratual e tentará acordo com o Peixe.

O vínculo termina em maio de 2021 e, a partir de dezembro, Rafael Longuine pode assinar um pré-contrato para sair de graça. O meio-campista estava empolgado com o rendimento em Alagoas e vê com bons olhos a possibilidade de ser reforço em definitivo.

O maior entrave para a diretoria do CRB é viabilizar o salário. Subir para a Série A aumentaria o investimento e, consequentemente, facilitaria essa negociação. O Santos paga metade dos vencimentos.

Longuine tem 29 anos e alternou bons e maus momentos desde a contratação no Santos, em 2015. Ele havia sido destaque no Audax e não repetiu o desempenho no Peixe. O armador também atuou emprestado pelo Coritiba, Ponte Preta e Guarani.

