CRB se junta ao Avaí no interesse em Rafael Longuine, do Santos

O CRB é mais um time interessado no empréstimo de Rafael Longuine, do Santos. O Avaí também tenta a contratação. Os dois clubes, porém, esbarram no salário do meia.

O Peixe só aceita emprestar Longuine se pagarem 50% do salário (pouco mais de R$ 50 mil por mês), quantia alta para a Série B e, principalmente, para quem não teve temporada regular.

Rafael Longuine atuou pela Ponte Preta em apenas nove jogos em 2019, com dois gols marcados. Ele sofreu com lesões e passou a maior parte do ano no departamento médico.

Destaque do Campeonato Paulista de 2015, Longuine alternou bons e maus momentos e não se firmou no Santos, mesmo em diferentes posições: armador, volante e até zagueiro. O contrato termina em 2021.