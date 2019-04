Craque do Paulista, Jean Mota lembra descrédito e destaca “reviravolta” no Santos

Jean Mota foi eleito o craque do Campeonato Paulista. Artilheiro com sete gols, o meia do Santos lembrou do descrédito e destacou a rápida reviravolta.

O meio-campista não estava nos planos da diretoria antes da chegada de Jorge Sampaoli e esteve muito perto de atuar pelo Bahia. Ceará e Fortaleza também demonstraram interesse no empréstimo.

“Passa um filme na cabeça. Era cotado para ser emprestado, desacreditado, e agora sou artilheiro e estou na seleção do campeonato. É gratificante. Se eu falar que imaginava tudo isso, será mentira. Era cotado para ser emprestado. Acreditava em mim, mas não em um reviravolta tão rápida”, disse Jean Mota, na premiação da FPF na noite desta segunda-feira.

“Jogador é movido pela confiança. Sampaoli me ajudou muito dentro e fora de campo para eu jogar em alto nível e receber esses prêmios”, completou.

Gustavo Henrique, Victor Ferraz e Diego Pituca foram os outros representantes do Santos na seleção do Paulistão.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com