Craque da Copinha em 2014 pelo Santos, Lucas Otávio pode se aposentar

Lucas Otávio foi eleito o “craque” da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2014 e promovido na sequência ao elenco profissional do Santos. Agora, pensa em se aposentar.

O volante pediu dispensa do PSTC, clube da segunda divisão do futebol paranaense, na última quarta-feira. Aos 24 anos, ele dará uma pausa na carreira e pode parar de vez no futuro.

“A decisão foi dele, não do PSTC. Tentamos ajudar na recuperação. Próximo de casa, estrutura boa, ambiente bom… Tudo era favorável”, disse Renato David, gerente de futebol do PSTC, à Gazeta Esportiva.

A família do “Batatinha”, apelido no CT Rei Pelé, é de Cornélio Procópio, sede do PSTC. O atleta e pessoas próximas apostavam na proximidade de casa para a carreira ser retomada em alto nível. O que não ocorreu.

O meio-campista, destaque em todas as categorias da base do Peixe, atuou apenas seis vezes pelo PSTC na competição estadual. Foi titular em um só jogo e marcou uma vez. Seu contrato com o Alvinegro havia acabado em janeiro deste ano.

Lucas Otávio foi importante na conquista do Campeonato Paulista de 2015, substituindo Valencia no decorrer da primeira fase. O Menino da Vila perdeu espaço de vez com a chegada de Dorival Júnior e começou uma série de empréstimos sem se firmar: Paraná (duas vezes), Avaí e Ituano, antes de chegar ao PSTC.