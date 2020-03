Coronavírus deve frustrar mais um empréstimo de Guilherme Nunes, do Santos

Guilherme Nunes foi emprestado pelo Santos à Portuguesa na disputa da Série A-2 do Campeonato Paulista. E a passagem pela Lusa pode ser relâmpago.

Guilherme chegou na Portuguesa no fim de fevereiro, atuou duas vezes e vê a paralisação no futebol brasileiro por conta do novo coronavírus.

O contrato do Menino da Vila termina em 21 de maio de 2020 e, diante da pandemia, pode não haver mais tempo para novas oportunidades na capital paulista.

Esse seria o segundo empréstimo frustrado na carreira do jovem de 21 anos – ele esteve no Paraná em 2019, mas não chegou nem a estrear.

Guilherme Nunes não queria ser emprestado para a Lusa e pensava em chamar a atenção no time B do Peixe para ser promovido pelo técnico Jesualdo Ferreira. A diretoria, que ensaia uma parceria com a Portuguesa, sugeriu a transferência curta, prometeu observá-lo e paga integralmente os salários.

Guilherme Nunes foi promovido ao elenco profissional do Santos em 2018 e não se firmou. O contrato termina em abril de 2023.

