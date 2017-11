Copete vibra com fim de jejum, mas valoriza trabalho coletivo do Santos

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Jonathan Copete passava por uma péssima fase no Santos. Sem marcar desde o dia 26 de julho, quando anotou dois tentos na vitória santista por 4 a 2 sobre o Flamengo, pelas quartas de final da Copa do Brasil, o atacante havia perdido a vaga de titular para Arthur Gomes. Porém, o jovem não foi bem quando entrou e o colombiano acabou voltando ao time contra o Grêmio, neste domingo, na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Iluminado, Copete foi o autor do único gol da partida, garantindo a vitória do Peixe por 1 a 0. Após a partida, o atacante comemorou o fim do jejum, mas preferiu destacar o trabalho coletivo da equipe comandada por Elano.

“Entrei e consegui fazer um gol. Foi importante marcar. Sabemos que seria um jogo muito difícil. A gente entra dentro de campo e dá o melhor que tem. É um trabalho em conjunto. Estamos concentrados para fazer as coisas bem”, disse o colombiano na saída do gramado.

Com o triunfo, o alvinegro chegou aos 59 pontos, manteve-se na quarta colocação e confirmou a classificação para a Libertadores. Porém, como o Flamengo também venceu o Corinthians e ficou com 53, os santistas ainda não garantiram matematicamente a vaga direta na fase de grupos do torneio continental.