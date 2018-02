Copete se dispõe a ser lateral e aposta em mobilidade no San-São

Com a má fase de Caju, Copete tem sido improvisado no decorrer das partidas do Campeonato Paulista como lateral-esquerdo. O colombiano conversou com o técnico Jair Ventura e disse que pode desempenhar essa função tranquilamente.

“Eu falei (para o Jair) que a lateral é uma posição que conheço. Cada vez que eu jogar nessa posição, vou ajudar o time. Isso também vai ajudar na minha carreira”, disse Copete, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé.

Com Copete na lateral ou no ataque, o Santos enfrentará o São Paulo neste domingo, às 17h (de Brasília), no Morumbi, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A aposta é na movimentação dos jogadores de frente para confundir o rival. Sem um centroavante de origem, os jogadores não guardam posição.

“É bom (versatilidade no ataque). Temos boa movimentação. Eles (adversários) não sabem a quem pegar, a movimentação que nós temos deixa mais difícil. Seja na lateral ou no ataque, eu quero ajudar. Para mim, jogo melhor na frente”, completou Copete.

Com a vitória por 2 a 0 contra o São Caetano, o Santos reassumiu a liderança do Grupo D do Paulistão, ultrapassando o Botafogo, que empatou com a Ponte Preta.