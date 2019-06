Copete se despede do Santos e acerta com o Pachuca-MEX

Jonathan Copete não é mais jogador do Santos. Neste sábado, o atacante colombiano se acertou com o Pachuca-MEX por um ano. O jogador atuará no time do México por um ano de empréstimo, com salários pagos pelo clube mexicano. O atleta se despediu dos demais companheiros no CT Rei Pelé.

O Atlético Nacional, clube que Copete defendia antes do Peixe, tinha o interesse no retorno do atacante. Entretanto, o Alvinegro Praiano pediu muito, e não houve acerto com os colombianos. O atacante, na ocasião tinha interesse em defender a equipe.

Copete tem 31 anos e perdeu espaço depois das chegadas de Aguilar, Cueva, Soteldo e Uribe neste ano. Como Sánchez tem status de titular, o colombiano sobrou por causa do limite de cinco estrangeiros relacionados por partida e não tem ficado nem no banco de reservas.

Além disso, Derlis González joga com frequência na equipe comandada por Jorge Sampaoli. No total, Copete fez 26 gols em 135 jogos, e se consagrou como o maior artilheiro estrangeiro da história do Santos.

O Santos acertou neste sábado o empréstimo do atleta Jonathan Copete ao Pachuca, do México, pelo período de 1 ano. Copete encerra este ciclo como o maior artilheiro estrangeiro da história do Peixe. O Clube agradece o profissionalismo do jogador e deseja sorte nesta nova etapa. — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 8 de junho de 2019

