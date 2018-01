Copete cita valorização no clube para explicar permanência no Santos

Procurado por Atlético Mineiro e Atlético Nacional-COL neste mês, Jonathan Copete optou por permanecer no Santos. A valorização do clube foi a principal motivação do atacante.

“Santos é o time que me deu possibilidade de jogar no Brasil, com esse manto sagrado. É muito importante que as pessoas do clube pensem que Copete tem que ficar. É gratificante. Propostas fazem parte do trabalho, que foi muito bom, e isso deixa claro o que eu quero na carreira, mas minha cabeça está apenas no Santos”, disse Copete, em entrevista à Santos TV.

Titular do ataque com o técnico Jair Ventura, Copete volta a se destacar pela polivalência. Na derrota por 1 a 0 para o Bragantino, na última segunda-feira, o colombiano foi deslocado para a lateral esquerda no segundo tempo.

“Eu falei com o Jair e ele sabe que eu posso jogar na lateral, sabe meu potencial, conhece minhas características. Ele acredita em mim. Se for para jogar nessa posição, vou fazer meu melhor”, explicou.

Copete deve ser titular do Santos contra a Ponte Preta nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Moisés Lucarelli, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

Lucas Veríssimo (edema na coxa direita) e Bruno Henrique (contusão na retina do olho direito) seguem como desfalques. Renato não treinou nesta quarta-feira e é dúvida. A provável escalação é: Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, David Braz e Romário; Alison, Renato (Matheus Jesus) e Vecchio; Copete, Arthur Gomes e Rodrigão.