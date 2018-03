Copete admite má fase e diz que não quer deixar o Santos

De titular no começo de 2018, Copete virou reserva dos reservas. O colombiano não vem sendo opção nem no banco de reservas e tem futuro incerto no Santos. Sua vontade, porém, é de permanecer. Ele foi alvo de interesse do Atlético-MG e do Atlético Nacional-COL recentemente.

“Estou treinando, querendo ficar melhor, no dia a dia, na parte física, espero ficar bem para ir (ser relacionado) para os próximos jogos… (Má fase) faz parte, você não se sente bem, não passa uma boa fase. Não somos jogador de alto nível o tempo todo, mas estou trabalhando para ficar melhor a cada dia”, disse Copete, em entrevista à Rádio Santos.

“Tenho contrato aqui (com o Santos), estou aqui, minha família está bem, quero ficar. Todo mundo me conhece, sou um jogador que me entrego em campo, com disciplina. Quero dar o melhor, somar para o grupo e vencer títulos aqui”, emendou o colombiano.

O técnico Jair Ventura, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, explicou o momento ruim de Copete. O presidente José Carlos Peres, nesta sexta, abordou outro motivo do “sumiço” do atacante.

“Copete não encontra o melhor futebol e os companheiros estão em melhor momento. Trabalho do treinador é resgatar como resgatamos o Donizete. Podemos resgatar o Copete também”, afirmou Jair.

“Que eu saiba, Copete teve problema de musculatura. Há possibilidade de entrar em campo e sofrer contusão. Pode sair? Qualquer um pode desde que o dinheiro seja bom. Não tivemos propostas. Sou amigo do presidente do Atlético-MG. Não fizemos acordo. É mais por empresários que rondavam a Vila”, explicou Peres.