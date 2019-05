Convocações terminam, e Santos terá apenas dois desfalques na Copa América

As convocações para a Copa América se encerraram nesta quinta-feira. O Santos terá dois desfalques: Cueva, no Peru, e Derlis González, no Paraguai.

Felipe Aguilar, na Colômbia, Carlos Sánchez, no Uruguai, e Soteldo, na Venezuela, estavam entre os 40 pré-relacionados, mas acabaram cortados.

Bryan Ruiz disputará a Copa América, porém, está fora dos planos de Jorge Sampaoli. Jackson Porozo, da equipe sub-20, também ficou fora da lista final do Equador.

Cueva e Derlis ficarão à disposição contra o Ceará, domingo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, e viajarão na segunda. A Copa América terá início no dia 14 de junho. O Santos não terá a dupla contra o Atlético-MG (na Copa do Brasil e Brasileirão) e também no clássico diante do Corinthians.

