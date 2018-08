Conselho Fiscal aponta aumento na folha e número de funcionários no Santos

Um parecer do primeiro semestre feito pelo Conselho Fiscal do Santos aponta aumento na folha salarial em 15% e também no número de funcionários no clube – acréscimo de 13%.

Mesmo com a recomendação de não assinar novos contratos administrativos após o primeiro semestre, 52 colaboradores foram contratados. A folha, de R$ 6,56 milhões, em março, foi para R$ 7,8 milhões em junho. 167 funcionários no ADM, 123 no futebol, 121 profissionalizados entre base, sub-23 e feminino, e 43 no grupo principal de atletas.

“O número de funcionários que, em nosso entendimento, já era elevado, aumentou em mais de cinquenta colaboradores. O valor despedido mensalmente ficou maior que quando do início da gestão”, diz o relatório.

“Sinceramente, para o bem do clube, esperamos que, embora não visíveis ao Conselho Fiscal, a gestão tenha as rédeas da situação e, nos próximos relatórios, vejamos, como prometido, os resultados positivos da mudança”, aponta outro trecho.

O CF apresentará o relatório do primeiro semestre em reunião do Conselho Deliberativo na próxima quinta-feira, na Vila Belmiro. O Comitê de Gestão poderá justificar os números levantados.