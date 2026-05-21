Conselho do Santos vota mudanças no Estatuto e mantém exigências para sócios

O Conselho Deliberativo do Santos continua nesta quinta-feira a votação do novo Estatuto do clube. Entre os principais temas debatidos estão as regras para participação política dos sócios, critérios para candidatura à presidência e mudanças envolvendo uma possível SAF no Peixe.

De olho no jogo de sábado, o Santos retornou aos treinos na manhã desta quinta-feira. pic.twitter.com/LrLsksYXA6 — Santos FC (@SantosFC) May 21, 2026

Após discussões entre os conselheiros, a Comissão do Estatuto decidiu manter algumas regras atuais. O sócio seguirá precisando de três anos de associação para ter direito a voto nas eleições presidenciais. Também foi retirada a proposta que aumentava o tempo mínimo para virar conselheiro, permanecendo a exigência de cinco anos como associado.

Outro ponto importante envolve a candidatura à presidência do clube. A proposta inicial exigia que o candidato tivesse três mandatos anteriores no Conselho Deliberativo, mas o texto foi alterado. Agora, será votada a exigência de dois mandatos prévios.

Na última segunda-feira, o Conselho já havia aprovado o capítulo referente à SAF. O novo texto permite que investidores possam adquirir até 80% da Sociedade Anônima do Futebol do Santos, acima do limite anterior de 49%.

O clube também informou que, por conta da quantidade de artigos e emendas em análise, a votação do novo Estatuto pode não ser concluída nesta quinta-feira e seguir para outras sessões.

Por fim, o Conselho repudiou os episódios de violência e intimidação registrados durante a reunião realizada na última segunda-feira, que contou com protestos de torcidas organizadas.