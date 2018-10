Conselho do Santos libera indicações de Peres para o Comitê de Gestão

A Comissão de Estatuto do Santos aprovou a nomeação de três conselheiros para integrar o Comitê de Gestão. O Conselho Deliberativo votará novamente pela entrada do trio na próxima terça-feira. São eles: Anilton Perão, José Carbone e Matheus Del Corso Rodrigues.

A grande maioria do Conselho optou pela não aprovação dos indicados pelo presidente José Carlos Peres em reunião no dia 30 de agosto, na Vila Belmiro. A diretoria insistiu pelo trio e criou-se um impasse.

O artigo 107 do Regimento Interno aponta que “uma proposição rejeitada pelo Conselho Deliberativo somente poderá ser reapresentada seis meses depois”. A Comissão de Estatuto, porém, não viu relação entre os artigos estatutários e o regimento interno para o caso específico de nomeação ao Comitê de Gestão.

“Com um simples raciocínio de lógica já se observa que a matéria submetida a essa Comissão de Estatuto não se refere à proposição de algum conselheiro, ou de alguns conselheiros, que tenha sido submetida à discussão e deliberação do Conselho Deliberativo, e rejeitada, de tal modo a ter aplicação, no caso, do artigo 107”, diz trecho do parecer da Comissão de Estatuto.

“O ato de aprovação ou destituição de membros do Comitê de Gestão é uma competência do Conselho Deliberativo e não se confunde com as proposições elencadas no artigo 95 do Regimento Interno, que define as proposições como instrumento do processo legislativo”, aponta outro trecho.

Além dos três citados, Paulo Schiff também foi indicado para o CG. Neste caso, porém, não houve qualquer impedimento, já que a sugestão de Peres foi decidida depois do veto do Conselho.

Se o Conselho aprovar, Anilton Perão, José Carbone, Matheus Del Corso Rodrigues e Paulo Schiff substituiriam quatro que pediram renúncia: Andres Rueda, Hanie Issa, José Carlos de Oliveira e Urubatan Helou.

O colegiado é formado atualmente pelo presidente Peres, o vice Orlando Rollo, Estevam Juhas, Fabio Gaia e Pedro Doria Mesquita.