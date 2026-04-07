Conselho do Santos aprova contas, mas Teixeira é cobrado por torcedores

O Conselho Deliberativo do Santos aprovou, na noite desta segunda-feira, as contas do clube referentes ao último exercício. A decisão foi tomada por ampla maioria, com 109 votos favoráveis, 37 contrários e uma abstenção, considerando votos presenciais e virtuais.

Apesar de demonstrar preocupação com a atual situação financeira do clube, o Conselho Fiscal se posicionou a favor da aprovação do balanço.

Do lado de fora da reunião, torcedores insatisfeitos com o momento do Santos foram até a Vila Belmiro e conversaram com o presidente Marcelo Teixeira em um dos portões do estádio. O diálogo teve tom ríspido, mas ocorreu sem registros de confusão ou incidentes.

As contas do Santos

O balanço financeiro apresentado revelou um crescimento expressivo da dívida total do Peixe, que alcançou R$ 998,5 milhões. Deste montante, R$ 470 milhões correspondem a passivos de curto prazo, com vencimento em até 12 meses, o que acende o sinal de alerta para o fluxo de caixa do clube.

Por outro lado, o Santos registrou um avanço em suas receitas. Em 2025, o clube faturou R$ 678,5 milhões, número que representa um crescimento de quase 70% em comparação com 2023, quando as receitas totais giraram em torno de R$ 407 milhões. O desempenho superou em 60% o orçamento previsto para a temporada e teve como principais fontes as cotas de televisão, a negociação de atletas e o forte crescimento do programa de sócio-torcedor, que arrecadou R$ 50 milhões — mais que o dobro do valor projetado.

Além do aumento no faturamento, o clube também apresentou melhora operacional. O superávit antes do resultado financeiro passou de R$ 58,3 milhões em 2024 para R$ 104,8 milhões em 2025, indicando uma maior capacidade de geração de caixa. Mesmo assim, o elevado nível de endividamento segue como o principal desafio da gestão santista para os próximos anos.

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