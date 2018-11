Conselho contesta gestão do Santos: “Carroças ultrapassaram os bois”

Novo relatório do Conselho Fiscal do Santos, relativo às contas do terceiro trimestre, contesta a gestão do clube e aponta aumento na folha de pagamento, em número e quantidade de funcionários, em um total de 18% a mais desde novembro de 2017.

O Conselho também alertou para cargos criados antes do fim do estudo de uma empresa especializada em administração, contratada sob o custo de R$ 400 mil.

O levantamento afirma que “a carroça ultrapassou em muito os bois” e conclui: “Para o bem do clube, esperamos que, embora não visíveis ao Conselho Fiscal, o Comitê de Gestão tenha tomado as rédeas da situação e, nos próximos relatórios, como prometido, vejamos os resultados.

O Conselho Deliberativo se reunirá para discutir esses números na próxima terça-feira, na Vila Belmiro, onde o presidente José Carlos Peres pode se justificar diante do plenário.