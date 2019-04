Conselheiros pedem abertura de faturas de cartões corporativos no Santos

Os conselheiros Diego Turato, Leonardo Fraga e Wilber Gradi protocolaram um requerimento pedindo maiores informações sobre o uso de cartões corporativos no primeiro ano da gestão do presidente José Carlos Peres no Santos, em 2018. Há, de acordo com os envolvidos, gasto até em lojas femininas.

O suposto gasto indevido foi apontado em relatório da Comissão Fiscal, sem citar valores. Em documento publicado no Portal da Transparência, o Peixe não se justificou, relatando que apresentou tudo ao Conselho Deliberativo. Durante reunião na noite desta segunda-feira, na Vila Belmiro, Peres se explicou, antes de ter as contas reprovadas.

“Foi mercado para o Business Center. Temos um centro de negócios em São Paulo. Eu fiz o ressarcimento em março das minhas despesas. Não tem um problema a mais, encaminhamos ao presidente. Tenho recibo do pagamento em março. Ressarcimos até coisas usadas no Business Center. Tenho tudo isso. Isso (a reclamação) chegou há uma semana, 10 dias, e estamos fazendo o retorno”, disse o presidente.

Veja, abaixo, o texto do requerimento protocolado pelos três conselheiros.

“Com o intuito de promover maior transparência à prestação de contas do exercício 2018 do Santos Futebol Clube, requeremos a abertura das faturas e a publicação aos demais conselheiros, dos gastos dos cartões corporativos dos senhores José Carlos Peres, Orlando Rollo, Marco Antonio Afonso Andrade (departamento de compras) e Diogo da Silva Castro (departamento de futebol), assim como a abertura de todos os demais corporativos que eventualmente estejam em uso por quaisquer funcionários, gerentes ou coordenadores do clube. Uma vez que a alta administração presa por transparência, concluímos que não teremos maiores dificuldades em obter as informações requeridas acima. Aguardamos breve resposta”, diz o documento.

