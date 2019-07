Conheça Allanzinho e Ivonei, as joias do Santos relacionadas no último sábado

Mais duas jovens promessas foram relacionados por Jorge Sampaoli na vitória do Santos sobre o Bahia, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Agora foi a vez de Ivonei Jr, de 17 anos, e Allanzinho, de 19, que já brilham pela equipe sub-20 do Peixe e atuam como um dos sparrings nos treinamentos.

Apesar de não entrarem em campo em Salvador, ambos são grandes joias que encheram os olhos do treinador argentino nos últimos dias. Os dois foram observados por Sampaoli nas categorias de base e chamados para completar os treinamentos até ganharem a chance entre os relacionados pela primeira vez.

O mais velho, Allanzinho, chegou ainda neste ano ao Santos e já é um dos grandes nomes da equipe sub-20. O jogador disputou a Copa São Paulo de Futebol Jr. pela Portuguesa, da capital. Depois da competição, o Peixe foi atrás do atleta e fechou contrato com o jogador.

Jogando pelos lados do campo no ataque dos Meninos da Vila, Allanzinho mostra também poder de fogo e já é o homem-gol da categoria. No Campeonato Paulista, é o artilheiro do time com cinco gols. Já no Campeonato Brasileiro, foi às redes quatro vezes em apenas três partidas.

Ivonei Jr. com apenas 17 anos já rende muita expectativa pela diretoria e comissão técnica do Santos. O jovem é tido como um dos principais nomes das categorias de base desde a categoria sub-15. Uma das grandes características do em seu futebol é a sua versatilidade.

Originalmente, o garoto atua como segundo volante, mas a qualidade técnica também o permite atuar mais avançado, como um meia e principal organizador da equipe. Ainda no sub-17, o jogador chegou até a atuar de falso 9. As boas atuações renderam uma subida rápida à equipe sub-20 do Peixe.

Em outubro do ano passado, a joia renovou seu vínculo com o Santos até 2023, e subiu a sua multa rescisória para um valor astronômico: 100 milhões de euros (cerca de R$ 457 mi) para o exterior. Ele ficou conhecido também por dois golaços. Um ainda no sub-13, contra o Corinthians, quando marcou de bicicleta, e outro já no sub-17, contra o Mauá pelo Paulistão da categoria.